В Мурманской области цветет морошка

Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды. Так, еще в конце весны набрала силу черника.

А сейчас на Кольском полуострове цветет морошка. Ягода это поздняя, обычно ее собирают в августе, но, например, в прошлом году первый урожай собирали уже в июле.

Напомним: в условиях Крайнего Севера созрела… дыня. Вырастили ее в школьной теплице в Коашве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru