В Мурманской области цветет морошка

Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды. Так, еще в конце весны набрала силу черника.
А сейчас на Кольском полуострове цветет морошка. Ягода это поздняя, обычно ее собирают в августе, но, например, в прошлом году первый урожай собирали уже в июле.
Напомним: в условиях Крайнего Севера созрела… дыня. Вырастили ее в школьной теплице в Коашве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru