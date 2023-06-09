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НовостиОбщество9 июня 2023 13:40

В Мурманской области цветет морошка

Ягоды в Заполярье зацвели раньше из-за жаркого мая
Ника СВЕТЛОВА
Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды.

Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Рекордно жаркий май в Мурманской области привел к тому, что раньше зацвели ягоды. Так, еще в конце весны набрала силу черника.

А сейчас на Кольском полуострове цветет морошка. Ягода это поздняя, обычно ее собирают в августе, но, например, в прошлом году первый урожай собирали уже в июле.

Напомним: в условиях Крайнего Севера созрела… дыня. Вырастили ее в школьной теплице в Коашве.

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