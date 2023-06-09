В Мурманской области прошли детские праздники для семей с особенными детьми

Это был праздник, полный радости и детского смеха, начала лета и школьных каникул. Фото: Лариса Боброва

В Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, Ловозерском районе для детей с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья специалисты отделения по оказанию социальных и образовательных услуг «Социального центра-SOS Мурманск» провели интегрированные досуговые мероприятия.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного Фондом президентских грантов. Всего участие в них приняли 105 юных северян.

Это был праздник, полный радости и детского смеха, начала лета и школьных каникул.

В каждом из пяти муниципалитетов была своя невероятная, веселая и теплая программа. В Мурманске, например, девочки и мальчики из коррекционных школ и школ Кольского района приняли участие в игровой программе, где могли прыгать, танцевать, вместе выполнять интересные задания. Но самым завораживающим стало шоу мыльных пузырей-гигантов с погружением в пузырь. Это была настоящая мыльная магия. В глазах детей светилась неподдельная радость и восторг.

В Оленегорске ярким впечатлением для особых детей была танцевальная программа «Улыбка» с шарами. Мальчишки и девчонки веселились от души, вместе с родителями танцевали танец «Буги-вуги» и участвовали в конкурсах.

Очень интересную программу для детей представили в Ловозерском районе, где показали кукольный спектакль «Муравейник». Площадка «Аквагрим» не оставила равнодушным ни одного юного гостя, на лицах которых появились разноцветные узоры.

А в Мончегорске для детей с особенностями развития и их родителей прошел праздничный танцевальный флешмоб, где сюрпризом для всех стало поздравление от ростовой фигуры панды. В продолжение мероприятия все гости были приглашены к участию в работе разнообразных развлекательно-игровых локаций. Красочная фотозона стала местом притяжения для всех участников и возможностью сделать на память яркое фото.

Игровую программу в Кандалакше разделили на раунды: «Быстрораунд», «Музыкальный раунд», «Мультяшный раунд», «Фотораунд», «Танцевальный раунд». И все гости участвовали в этом незабываемом приключении радости, смеха, движения и великолепного настроения.

Счастливые лица детей, их улыбки и радостный смех – вот самый важный итог мероприятия, ставшего еще одним поводом для семей собраться вместе и отметить главный праздник детства!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru