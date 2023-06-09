«Это была борьба на грани обрыва». Рыбак из Калининграда поймал в Коле 14-килограммовую семгу

Огромная семга стала самым крупным трофеем мужчины на Коле. Фото: Вячеслав Крюков

Рыбаку из Калининграда Вячеславу Крюкову улыбнулась большая удача. Мужчина приехал на рыбалку в Мурманскую область, где на реке Коле ему удалось поймать почти что 15-килограммовую семгу (14,7 килограмма).

- Не первый год «охочусь» за ней на этой реке, знаю, где и как ей подать приманку. Вот и получилось, крепкая снасть не подвела. Это была борьба на грани обрыва, я эту рыбу, кажется, вечность тянул, - рассказал «КП»-Мурманск» Вячеслав Крюков.

Огромная семга стала самым крупным трофеем мужчины на Коле. Рыбак отмечает, что рыбы в реке в этом году очень стало мало и с каждым годом все сложнее ее найти.

Напомним: в районе Заполярного и Апатитов бродят медведи. Одного из косолапых заметили у полигона промышленных отходов.

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