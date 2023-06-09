В Мурманском рыбному порту после национализации проведут инвентаризацию

В 2022 году 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли государству. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году 100% акций Мурманского морского рыбного порта перешли государству. После национализации предприятие ждет инвентаризация.

- Для нас Мурманский морской рыбный порт – стратегически важный объект. До конца июня мы подготовим план по развитию, планируем, что будет сохранена рыбная специализация, сделан судоремонт, в том числе для рыбопромысловых судов. План большой, и мы его обязательно выполним, потому что для Северного бассейна с учетом санкций развитие порта имеет стратегическое значение. Новый директор назначен, сейчас проведем инвентаризацию, к сожалению, собственники, которые были до этого, много что повыводили из активов, которые ранее принадлежали порту. Предстоит вернуть все это в лоно государства и на базе этого сделать современный мощный порт, - рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним: модернизация рыбного порта пройдет за счет государственных и частных средств.

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