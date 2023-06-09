Стали известны хедлайнер фестиваля «Териберка» в 2023 году

Организаторы фестиваля «Териберка» рассказали, кто станет хедлайнерами в 2023 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Организаторы фестиваля «Териберка» рассказали, кто станет хедлайнерами в 2023 году.

- Приедут HARU, Аффинаж, РАШН ВУМАН, Seville (Artik & Asti), - сообщили в официальной группе фестиваля в Telegram.

«Териберка» состоится 15 и 16 июля, помимо музыкальной программы гостей ждет Арктическая кухня, спортивная и другие площадки.

Напомним: в Мурманской области пройдет 19 и 20 августа пройдет фестиваль Imandra Viking Fest-2023. Организаторы обещают новые развлечения в программе. Также уже известно, кто будет выступать на главной сцене.

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