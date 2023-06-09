Опубликован график работы медучреждений Мурманской области в праздничные дни

Стационары продолжат работать в круглосуточном режиме.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В оперштабе региона сообщили, как будут работать медучреждения Мурманской области, подведомственные областному минздраву, на праздничных выходных.
- 11 июня – выходной день. 10 и 12 июня – амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) будут работать с 09.00 до 15.00, вызов врача на дом с 09.00 до 12.00, - рассказали в в ведомстве.
Стационары продолжат работать в круглосуточном режиме.
Напомним: стала известна полная программа мероприятий на День России в Мурманске 12 июня 2023.
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