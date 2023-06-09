В Мурманске 17 подростков получили свой первый паспорт

17 юных жителей города получили свой первый паспорт. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске в преддверии Дня России 17 юных жителей города получили свой первый паспорт. Мурманчан поздравил глава города Игорь Морарь.

- Дорогие ребята! Вы уже добились больших успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Не останавливайтесь на достигнутом. Уверен, вы еще прославите наш город-герой, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманской области начали выдавать паспорт полярника. В нем можно проставить 16 уникальных штампов

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