В ГИБДД назвали точное число пострадавших в перевернувшемся автобусе в Молочном

Движение перекрыто в обе стороны. Фото: УГИБДД по Мурманской области

9 июня на дороге Кола-Выходной перевернулся рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты, в котором находились 25 пассажиров. Сначала сообщалось, что пострадали девять человек, затем - 13. По уточненным данным от УГИБДД региона, всего пострадавших насчитывается 14.

- Восемь человек обслужили амбулаторно и шесть доставили в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают правоохранители, медработники, замгубернатора Мурманской области. Движение перекрыто в обе стороны, обстоятельства аварии выясняются.

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