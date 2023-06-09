В Мурманске ремонтируют одну из основных транспортных артерий

В Мурманске обновляют одну из основных транспортных артерий города - улицу Шмидта. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске обновляют одну из основных транспортных артерий города - улицу Шмидта, где всегда оживленное движение и высокая нагрузка на дорожное полотно.

Участок дороги от улицы Капитана Егорова до улицы Академика Книповича, протяженностью полкилометра, ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Всего в этом году в рамках нацпроекта обновят 18 участков мурманских дорог. Фото: Администрация города Мурманска

- С главой администрации Юрием Сердечкиным отметили хороший темп работ. Рабочие приступили к устройству бортовых камней, демонтажу тротуаров. Мы понимаем, насколько важна эта дорога для наших жителей, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Всего в этом году в рамках нацпроекта обновят 18 участков мурманских дорог.

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