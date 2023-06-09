Глава Росрыболовства: Мурманский рыбный порт станет современным хабом

Одной из главных тем рабочей встречи главы Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала модернизация приватизированного Мурманского морского рыбного порта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одной из главных тем рабочей встречи главы Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стала модернизация приватизированного Мурманского морского рыбного порта.

- Порт будет работать как прежде, мы нацелены на то, чтобы модернизировать его, надеемся, что там сможем создать базу для судоремонта, настроим новую логистику. Надо строить современный логистический хаб. Конкретные задачи есть, к середине июля надо предоставить предложения по развития порта в администрацию президента, - сообщил Илья Шестаков.

Напомним: Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». Информацию подтвердили на самом предприятии.

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