В ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном пострадали девять человек

На месте происшествия работают три машины скорой помощи, спасатели. Фото: t.me/andrey_chibis

В Молочном 9 июня перевернулся рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты. Сообщение в МЧС региона поступило в 11.10. По предварительным данным, в ДТП пострадали девять человек.

- Погибших нет, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - отметил губернатор Андрей Чибис.

На месте происшествия работают три машины скорой помощи, спасатели. Также туда выехал замгубернатора Мурманской области.

Напомним: два человека пострадали в ДТП на дороге Апатиты-Кировск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru