На место ДТП с перевернувшимся автобусом в Молочном приехали три машины «скорой»

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Фото: t.me/andrey_chibis

В Молочном 9 июня перевернулся рейсовый автобус №104 Мурманск-Магнетиты. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил подробности происшествия.

- В автобусе находились 25 пассажиров. На место аварии выехал мой заместитель, туда же уже прибыли три машины скорой помощи, - отметил глава региона.

К счастью, никто не погиб. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним: погибший в страшном ДТП на Мурманском шоссе водитель Mazda накопил 26 штрафов за превышение скорости.

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