В 2023 году в Мурманской области могут принять закон о любительском лове

Идея разрешить рыбакам в Заполярье сдавать свой улов в магазины, развивается с 2020 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На рабочей встрече руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса помимо темы судоремонта и развития Мурманского морского рыбного порта будут обсуждать легализацию любительского лова.

- Вопрос, который всех нас волнует – это возможность продавать улов рыбакам на местный рынок. Эту инициативу во время недавнего визита поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Надо постараться в этом году принять закон, чтобы это было честно, легально, прозрачно. Чтобы помочь местным жителями и потребителям, которые ждут больше рыбы на рынке, - отметил Андрей Чибис.

Идея разрешить рыбакам в Заполярье сдавать свой улов в магазины, развивается с 2020 года.

Напомним: на норвежских верфях застряли шесть рыбопромысловых судов из России.

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