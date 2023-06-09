В 2023 году в Мурманской области могут принять закон о любительском лове

Идея разрешить рыбакам в Заполярье сдавать свой улов в магазины, развивается с 2020 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На рабочей встрече руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса помимо темы судоремонта и развития Мурманского морского рыбного порта будут обсуждать легализацию любительского лова.
- Вопрос, который всех нас волнует – это возможность продавать улов рыбакам на местный рынок. Эту инициативу во время недавнего визита поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Надо постараться в этом году принять закон, чтобы это было честно, легально, прозрачно. Чтобы помочь местным жителями и потребителям, которые ждут больше рыбы на рынке, - отметил Андрей Чибис.
Идея разрешить рыбакам в Заполярье сдавать свой улов в магазины, развивается с 2020 года.
Напомним: на норвежских верфях застряли шесть рыбопромысловых судов из России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru