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НовостиЭкономика9 июня 2023 8:32

Илья Шестаков: Из Мурманского рыбного порта надо сделать современный логистический хаб

До середины июля администрации президента предложат план модернизации рыбного порта в Мурманске
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманскую область с рабочей поездкой прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. Одна из главных тем для обсуждения - развитие Мурманского морского рыбного порта.

В Мурманскую область с рабочей поездкой прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. Одна из главных тем для обсуждения - развитие Мурманского морского рыбного порта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область с рабочей поездкой прибыл глава Росрыболовства Илья Шестаков. Одна из главных тем для обсуждения - развитие Мурманского морского рыбного порта.

Предприятие национализировали в 2022 году - 100% его акций взыскали в пользу государства из-за стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Руководство порта пыталось обжаловать это решение, но безуспешно.

- Для развития судоремонта нам необходимо активно начать модернизацию Мурманского морского рыбного порта. Надо строить современный логистический хаб. Конкретные задачи есть, к середине июля надо представить предложение по развитию порта в администрацию президента, - отметил Илья Шестаков.

Раньше почти все отечественные суда ремонтировали в Норвегии, но с весны 2023 года иностранные верфи фактически закрыты для наших траулеров, краболовов и ярусоловов.

- Развитие рыбного порта как никогда важно с учетом санкций. Рыбный порт для рыбаков, - добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: Мурманский морской рыбный порт возглавил Александр Громов, который ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс».

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