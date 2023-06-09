В Териберке модернизировали и сделали мощнее электрозаправку

Электрозаправка в Териберке стала мощнее.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
В Териберке модернизировали единственную на село электрозаправку.
- Теперь путешественники и туристы смогут быстрее зарядить свои электрокары с помощью более мощного оборудования. В настоящее время власти Мурманской области ведут работы по строительству современного дорожного полотна к поселку Териберка, что сделает дорогу доступней для автолюбителей, в том числе и владельцев электрокаров, - сообщили в «Росатоме».
Напомним: в середине ноября 2022 года на 1517 километре федеральной трассы «Кола» рядом с Печенгой открыли мультифункциональный комплекс, который дает водителям возможность зарядить как обычные машины, так и электрокары.
Также электрозаправка находится в Мурманске.
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