В Мурманской области составили топ-5 необычных вакансий

В Мурманской области ищут человека, который будет ухаживать за животными по ночам в зоогостинице. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Специалисты рекрутингового сервиса hh.ru составили для Мурманской области топ-5 самых необычный вакансий, которые активны сейчас.

Так, в регионе ищут человека, который ночью ухаживал бы за животными в зоогостинице. За это готовы платить до 40 тысяч рублей. Кавист/сомелье может заработать уже до 60 тысяч рублей за то, чтобы тот научился разбираться в разных сортах сыра и подбирать к ним алкоголь. От 50 тысяч рублей будет получать засольщик мяса и морепродуктов, и до 100 тысяч рублей - альпинист.

Еще одна необычная вакансия - специалист по съемке трафика такси.

- Нужно всего по 3–4 часа в неделю выполнять очень простые задания: снимать на свой гаджет видео с потоком автомобилей. Для работы потребуется любой современный смартфон с Android версии 7.0, ноутбук или компьютер, портативный пауэрбанк, штатив, - говорится в предложении.

Напомним: Мурманская область находится на девятом месте в стране по кадровому голоду. На одну активную вакансию приходится 2,4 резюме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru