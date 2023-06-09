Житель Апатитов заплатит 400 тысяч рублей за реабилитацию нацизма

Северянин размещал незаконные записи на своей личной странице в социальной сети.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд вынес приговор 22-летнему жителю Апатитов. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, молодого человека обвиняли в реабилитации нацизма.
- 11 августа 2019 года он разместил на личной странице в «Вконтакте» фотоматериалы с нацистской символикой и текст об отрицании фактов, положенных в основу приговора Нюрнбергского трибунала, одобряющий преступления и оправдывающий идеологию нацизма, - уточнили в надзорном ведомстве.
Суд приговорил северянина к штрафу в 400 тысяч рублей.
Напомним: на странице в социальной сети у жителя Заполярного обнаружили экстремистские записи, за которые он и пошел под суд. Правда, приговор удалось смягчить.
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