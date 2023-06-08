В АО «Электротранспорт» рассказали, почему в Мурманске по некоторым картам не получается оплатить проезд

В последнее время у некоторых мурманчан возникают проблемы с тем, чтобы успешно оплатить поездку в общественном транспорте банковской картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время у некоторых мурманчан возникают проблемы с тем, чтобы успешно оплатить поездку в общественном транспорте банковской картой. Оплата не проходит и все тут. В АО «Электротранспорт» нам прокомментировали ситуацию и рассказали, что причина тому обычно одна - отсутствие денег на счету.

- Отказ в оплате может быть при наличии задолженности по поездкам. Карта попадает в стоп-лист и автоматически она оттуда не выводится. Те, у кого возникают проблемы при оплате картой, могут обратиться по телефону 88152 (653-144), - сообщил «КП»-Мурманск» гендиректор предприятия Сергей Коробков.

Также иногда при обмене запросами между банками происходят технические ошибки, из-за которых деньги не списываются, даже если на карте их достаточно. Полностью исключить такие ошибки нельзя, но можно снизить вероятность их возникновения, если не совершать поездки по пустым картам.

Инструкция о том, как выйти из стоп-листа, опубликована на сайте карта.51.

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