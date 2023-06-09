Продюсеры даже не советовались. Команда мурманских КВНщиков «Заполярье» примет участие в новом шоу на ТНТ

Съемки начнутся в июле этого года. Фото: Команда «Заполярье»/ vk.com/koljaparshin

Команда КВНщиков «Заполярье» из Мурманской области прошла кастинг в новое развлекательно-юмористическое шоу талантов на телеканале ТНТ. Участники будут бороться за главный приз - 10 миллионов рублей и совершенствовать свое мастерство в юморе.

Всего из 37 номеров претендентов отбор прошли три, в том числе мурманская команда. Одна из КВНщиц, Валентина Чивчик, рассказала нам, как это было.

- На момент кастинга мы были в Санкт-Петербурге, поэтому решили проходить его именно там. Мы за ночь сняли танцевальный зал, написали сценарий и поставили его на ноги. Поспав всего пару часов, поехали на кастинг, где по итогу услышали «Увидимся на ТНТ!». Продюсеры, не советовавшись друг с другом, единогласно отправили нас готовиться к новому проекту, - поделилась участница с «КП»-Мурманск».

При этом на кастинге был не весь состав команды, однако даже меньшим составом они смогли попасть в проект. Съемки начнутся в июле этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru