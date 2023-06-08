В Мурманской области может появиться Совет по улучшению качества жизни при губернаторе

В Мурманской области планируют создать Совет по улучшению качества жизни при губернаторе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области планируют создать Совет по улучшению качества жизни при губернаторе. С такой инициативой выступил минтруд региона, документ проходит обсуждение.

- Работа Совета будет направлена на повышение эффективности работы исполнительных органов, органов местного самоуправления, негосударственных организаций и общественных объединений Мурманской области по реализации региональной государственной политики в социальной сфере, - говорится в проекте постановления на портале «Открытый электронный регион»

Напомним: в Мурманской области могут ввести выплату в 100 тысяч рублей для погорельцев.

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