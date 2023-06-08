В Мурманске сотрудница гипермаркета украла из кассы 13,5 тысячи рублей

Проводя незаконные операции на кассе, 27-летняя девушка обогатилась на 13,5 тысячи рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске поймали на воровстве кассира гипермаркета. Проводя незаконные операции на кассе, 27-летняя девушка обогатилась на 13,5 тысячи рублей.
- На своем рабочем сотрудница занималась возвратом денежных средств, при этом покупателей рядом не было. Товар никто не возвращал, а северянка забирала деньги себе, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним: житель Апатитов украл из медучреждения планшет ради подарка для ребенка.
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