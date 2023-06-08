Снимок белого медведя мурманчанина попал в топ лучших на международном конкурсе

Медведя фотограф запечатлел с помощью длиннофокусной оптики. Фото: Виталий Новиков

Снимок мурманского фотографа Виталия Новикова «В далекой Арктике» попал в топ-100 лучших на международном фотоконкурсе «8TH 35Awards» в категории «Выбор зрителей». На фотографии - белый мишка, выглядывающий из старой северной избы.

Как рассказал автор, фотографию он сделал во время экспедиции Русского географического общества и Северного Флота на Новую Землю в 2022 году. Вместе с учеными северянин отправился в путешествие на ледоколе «Илья Муромец».

- На мысе Выступ планировалось провести описание поморской избы и старинного креста, установленного в месте предполагаемой зимовки кормщика Саввы Лошкина. Однако когда мы подошли на катере к точке высадки, у избы оказался белый медведь. В целях безопасности высадку отменили, но получилось сделать несколько кадров косолапого в избе, - поделился Виталий с «КП»-Мурманск».

Медведя фотограф запечатлел с помощью длиннофокусной оптики.

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