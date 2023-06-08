В районе Заполярного и Апатитов бродят медведи

Медведей стали замечать близ городов Мурманской области.
Фото: Павел КЛОКОВ
Медведей стали замечать близ городов Мурманской области. Так, косолапого видели в Заполярном.
- Медведя заметили у полигона промышленных отходов промплощадки на охраняемой территории. Будьте осторожны при загородных прогулках, - предупредили в ЕДДС Печенгского округа.
Также мишку видели в Апатитах, в промзоне неподалеку от ТЭЦ.
Напомним: в Териберке рабочие опрометчиво покормили медведя. Северян просят не повторять это.
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