В Мурманской области расцвела орхидея Калипсо

В Мурманской области зацвело краснокнижное растение - орхидея Калипсо. Фото: Руслан Кононенко / vk.com/runolv.konung

В Мурманской области зацвело краснокнижное растение - орхидея Калипсо. Ее заметили на территории Лапландского заповедника.

- Как отмечает экскурсовод Руслан Кононенко, это настоящее чудо северной земли: волшебный цветок можно найти лишь в одном из самых укромных мест заповедника – проплыв через Чунозеро в Долину Калипсо. Орхидеи этого вида встречаются единичными экземплярами или небольшими группами. От момента прорастания до первого цветения проходит 10 лет, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Срывать цветы нельзя - за уничтожение краснокнижных растений, тем более на территории заповедника (хотя найти орхидею можно и в других местах, например, под Мурманском), грозит уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru