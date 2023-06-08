В Мурманской области за неделю выросли цены на картошку и капусту

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области за неделю выросли цены на некоторые продукты. Больше всего подорожали овощи - картошка (на 8,2%) и свежая белокочанная капуста (на 2,7%).

Также на 2% увеличилась стоимость цельного стерилизованного молока и моркови.

- Подешевели репчатый лук (на 5,1%), шлифованный рис (на 1,4%), куриные яйца (на 1%), гречневая крупа (на 0,9%), пищевая поваренная соль (на 0,8%), - сообщили в Мурманскстате.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: специалисты Мурманскстата подсчитали стоимость пикника с шашлыками в Заполярье.

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