Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 10:53

Суд рассмотрит уголовное дело о гибели двух рабочих в Мурманске

Во время прокладки ливневой канализации мужчин засыпало землей
Ника СВЕТЛОВА
После случившегося возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ.

После случившегося возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 22 октября на улице Бондарной у дома № 32 в Мурманске погибли двое рабочих. Мужчины 48 и 38 лет выполняли работы по прокладке ливневой канализации. На глубине почти три метра их засыпало землей, выбраться они не успели.

После случившегося возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности, смерть двух или более лиц). Спустя почти семь месяцев после трагедии его рассмотрит Первомайский суд.

- Уголовное дело поступило 31 мая, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Напомним: траншею, в которой погибли мужчины, начали закапывать только в апреле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru