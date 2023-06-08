Суд рассмотрит уголовное дело о гибели двух рабочих в Мурманске

После случившегося возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 22 октября на улице Бондарной у дома № 32 в Мурманске погибли двое рабочих. Мужчины 48 и 38 лет выполняли работы по прокладке ливневой канализации. На глубине почти три метра их засыпало землей, выбраться они не успели.

После случившегося возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности, смерть двух или более лиц). Спустя почти семь месяцев после трагедии его рассмотрит Первомайский суд.

- Уголовное дело поступило 31 мая, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Напомним: траншею, в которой погибли мужчины, начали закапывать только в апреле.

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