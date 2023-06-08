Пенсионеру из Мурманска подключили электричество после вмешательства судебных приставов

В гараж мурманчанину провели электричество после вмешательства судебных приставов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В гараж мурманчанину провели электричество после вмешательства судебных приставов.

Гаражно-строительный кооператив не подключал бокс пенсионера к электроснабжению, после чего с организации взыскали исполнительский сбор в 50 тысяч рублей, но и это их не подвигло принять меры.

- Тогда судебный пристав привлек руководителя кооператива к административной ответственности по части 1 ст. 17.15 КоАП РФ, оштрафовав на 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

После этого в гараже у мурманского пенсионера появилось освещение.

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