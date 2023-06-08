На дороге Мишуково-Снежногорск пьяный водитель Mercedes улетел в кювет

В отношении автолюбителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Утром на дороге Мишуково-Снежногорск произошло ДТП с участием одной машины. Автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель, улетел с трассы.

- В районе 31-го километра автодороги водитель Mercedes не справился с управлением, из-за чего съехал в левый кювет по ходу движения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Освидетельствование мужчины на состояние опьянения показало наличие алкоголя - 0,598 мг/л выдыхаемого воздуха. В отношении автолюбителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

От медицинской помощи тот отказался. Дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.

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