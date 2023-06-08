С начала весны 18 жителей Мурманской области покусали клещи

Всего по России в медучреждения с уксусами клещей обратились 185 тысяч человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С наступлением лета активизировались клещи, которые уже успели покусать 18 жителей Мурманской области. Кровососы прицепляются к северянам в других регионах, так как в Заполярье клещи не водятся.

- Присасывания клещей произошли в Карелии, Краснодарском крае, Архангельской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Смоленской, Ярославской областях, в Иваново и Орле. Пациентам оказана медицинская помощь, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Всего по России в медучреждения с уксусами клещей обратились 185 тысяч человек. Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.

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