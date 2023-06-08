В Мурманске полицейские ищут подозреваемого в грабеже

В Мурманске полиция ищет молодого человека, который подозревается в грабеже, совершенном в Октябрьском округе города. Фото: 51.мвд.рф
В Мурманске полиция ищет молодого человека, который подозревается в грабеже, совершенном в Октябрьском округе города.
- Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ОП № 1 УМВД России по городу Мурманску по телефону: 8(902)135-77-05 или в дежурную часть: 40-76-10, 40-76-13, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Анонимность гарантируется.
Напомним: житель Апатитов украл из медучреждения планшет ради подарка для ребенка.
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