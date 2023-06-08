В Мурманске на учениях отработали защиту завода СПГ от диверсантов

Участники учений справились со всеми поставленными задачами, в том числе «ликвидировали» диверсантов и террористов. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Северному флоту

В Мурманске прошли антитеррористические учения «Лагуна – Северное сияние – 2023» Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Участие приняли также представители других ведомств, в том числе Росгвардии и Северного флота.

- По легенде, диверсионно-разведывательная группа украинских специальных служб с применением беспилотных летательных и надводных аппаратов напала на объект компании НОВАТЭК по сжижению природного газа, буксируемый по Северному морскому пути. После чего террористическая группа захватила заложников на буровой установке в акватории Карского моря, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону.

Участники учений справились со всеми поставленными задачами, в том числе «ликвидировали» диверсантов и террористов.

Напомним: 6 и 7 апреля проходили межведомственные учения «Безопасная Арктика». Основные события состоялись в Мурманске, где отработали тушение пожара на атомном ледоколе и работу в случае распространения радиоактивного облака.

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