Житель Мурмашей два дня жестоко избивал своего 60-летнего отца

В отношении мурмашинца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурмашей так сильно избил своего пожилого отца, что тот попал в нейрохирургическое отделение больницы. Северянин занимался рукоприкладством в течение двух дней.

В полицию в итоге обратилась соседка пострадавшего, которая увидела, как на ступеньках лестницы в подъезде сидит избитый 60-летний мужчина. Травмы он получил серьезные.

Злоумышленником оказался ранее несудимый 34-летний сын северянина, которого полицейские задержали.

- Тот рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт, после чего он принялся избивать родственника и затем в течение двух дней неоднократно применял силу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурмашинца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru