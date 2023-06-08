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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:59

Житель Мурмашей два дня жестоко избивал своего 60-летнего отца

Пожилого северянина госпитализировали в нейрохирургическое отделение
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В отношении мурмашинца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В отношении мурмашинца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурмашей так сильно избил своего пожилого отца, что тот попал в нейрохирургическое отделение больницы. Северянин занимался рукоприкладством в течение двух дней.

В полицию в итоге обратилась соседка пострадавшего, которая увидела, как на ступеньках лестницы в подъезде сидит избитый 60-летний мужчина. Травмы он получил серьезные.

Злоумышленником оказался ранее несудимый 34-летний сын северянина, которого полицейские задержали.

- Тот рассказал, что между ним и отцом произошел конфликт, после чего он принялся избивать родственника и затем в течение двух дней неоднократно применял силу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурмашинца возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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