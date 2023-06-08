Житель Апатитов украл из медучреждения планшет ради подарка для ребенка

Похищенный планшет вернули сотрудникам организации, а в отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

37-летний житель Апатитов украл планшет Samsung из медучреждения, чтобы подарить его своему ребенку.

По данным следствия, мужчина часто приходил в лечебное учреждение, чтобы проведать работающую в нем приятельницу. В один из своих визитов он умыкнул планшетный компьютер, состоящий на балансе медицинской организации. Пропажу обнаружили уже во время ревизии.

- При сверке коробок с планшетами, закупленных для сотрудников скорой помощи, выяснилось, что в одной из них нет гаджета за 21 тысячу рублей. Полицейские задержали мужчину, который признался, что украл технику, чтобы сделать подарок своему ребенку, а затем вернул уже пустую упаковку обратно в кабинет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Похищенный планшет вернули сотрудникам организации, а в отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru