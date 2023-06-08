В Мурманской области снимают фильм по мотивам «Сталкера»

В Мурманской области начались съемки очередного фильма. Фото: vk.com/nordfilm51

В Мурманской области начались съемки очередного фильма. Режиссер Александр Стабров работает над короткометражкой по мотивам вселенной братьев Стругацких «Сталкер».

- История рассказывает о злоключениях опытного сталкера в Зоне, а также поднимает вопросы доверия, жадности и алчности, ценности жизни и превратности судьбы. В съемках задействованы профессиональные актеры из театра Северного флота. Премьера запланирована на осень 2023 года, - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.

Напомним: на низком старте находится начало съемок фильма «Заполярная звезда», работать над ним будут в Мурманске и Териберке. Причем село «загримируют» под новый населенный пункт.

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