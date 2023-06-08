В Апатитах два водителя не поделили перекресток

Один из водителей не убедился в безопасности разворота. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Вечером 7 июня в Апатитах произошло ДТП с пострадавшими. На пересечении улиц Строителей и Космонавтов столкнулись две иномарки.

- Водитель Renault при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Opel, который двигался на разрешающий сигнал светофора во встречном направление, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии пострадал пассажир Opel, которого доставили в больницу.

Напомним: 1 июня в Беломорском районе Карели произошла смертельная авария: столкнулись Citroën и Ford, погибли водитель и два пассажира Ford. Во время ДТП чудом выжила собака - джек-рассел-терьер Сэм, но из-за страха и стресса пес убежал. Родные погибших просят помочь найти питомца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru