Мурманская область находится на девятом месте в стране по кадровому голоду

В Мурманской области мало активных резюме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мурманская область входит в число регионов с самым сильным кадровым голодом. К такому выводу пришли специалисты сайта hh.ru: на одну вакансию в регионе приходится 2,4 активных резюме.

- По степени кадрового голода Мурманская область оказалась на 9 месте в России. Важно, что на текущий момент в России регионов с избыточными трудовыми ресурсами нет: в целом по стране на одну вакансию приходится 3,6 резюме, - сообщили авторы исследования.

Хуже всего дела обстоят в Чукотском округе, где на одну вакансию приходится одно резюме; в Ивановской области и Еврейской АО соотношение составляет один к двум, во Владимирской, Курганской и Костромской областях – один к 2,1.

Напомним: в Мурманской области изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 88681 рубль. Для сравнения, за период с января по март он составлял 87499 рублей.

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