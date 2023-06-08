Жителя Мурманска приговорили к семи годам лишения свободы за убийство гостя

Празднование Нового года закончилось убийством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 48-летнему местному жителю. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

5 января северянин пригласил к себе в гости друга, чтобы продолжить отмечать Новый год.

- Между хозяином квартиры и его знакомым произошел конфликт, мужчина взял нож и нанес гостю удар в живот. Потерпевший получил проникающую слепую колото-резаную рану, от которой на следующий день скончался в медицинском учреждении. – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил убийцу к семи годам колонии особого режима.

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