Губернатор Мурманской области опубликовал фотографию основателя Каневки

Каневке исполнилось 100 лет. Фото: vk.com/kanevka_51

Каневка – один из самых труднодоступных населенных пунктов Мурманской области. Находится село на берегу реки Каневка в 255 километрах от Ловозера. Основал его в 1923 году коми-переселенец из Печоры Василий Федорович Канев.

7 июня 2023 году Каневке исполнилось 100 лет. К юбилею губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал фотографию основателя села и его семьи.

Основатель Каневки Василий Канев с семьей. Фото: vk.com/chibis.andrey

- Здесь поселению всего 5 лет, но уже возведен солидный дом со стеклами. А ведь рядом ни строительных магазинов, ни дороги, ни инфраструктуры. Сегодня в Каневке проживает около 50 человек и работает гидрометеорологическая станция, данные которой имеют большое значение для безопасных и бесперебойных полётов малой авиации, связывающей районы Кольского полуострова. А также для рационального использования пастбищ, благоприятных условий выпаса оленей и сокращения до минимума возможных потерь от разливов реки, - написал Андрей Чибис на личной страничке «ВКонтакте».

В 2023 году юбилей отмечает и вся Мурманская область – одному из самых молодых регионов страны исполнилось 85 лет.

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