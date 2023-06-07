Жителей Кировска напугала женщина, раздававшая детям подозрительные конфеты

Как рассказали «КП»-Мурманск» в полиции, по поводу этой ситуации поступило пять обращений от северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Кировска обеспокоились выходкой странной женщины, которая раздавала детям конфеты с непонятной начинкой.

- В конфетах порошок, какие-то из них обсыпаны чем-то, видны следы от укола. На вопрос, где она их взяла, она ответила, что ее попросили раздать детям и она не знает кто! - такое сообщение появилось в группе «Народ говорит. Правдорубы. Мурманск» (18+).

Как рассказали «КП»-Мурманск» в полиции, по поводу этой ситуации поступило пять обращений от северян.

- Сотрудники полиции нашли женщину и провели с ней беседу. Конфеты оказались обычные, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По данным нашего источника, знакомого с ситуацией, сладости северянка, будучи не трезвой, утащила с кладбища.

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