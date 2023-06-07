Жителей Мурманской области просят сообщить о продаже смертельно опасного «Мистера сидра»

В разных регионах России растет число жертв отправления напитком «Мистер сидр», который в Самарской области производила компания ООО «АНДИ». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разных регионах России растет число жертв отправления напитком «Мистер сидр», который в Самарской области производила компания ООО «АНДИ». От него погибли 30 человек.

В Мурманскую область, по данным Роспотребнадзора и министерства развития Арктики и экономики региона, напиток официально не завозили. Но северян просят быть бдительными.

- Управление Роспотребнадзора по Мурманской области просит жителей области в случае обнаружения в торговой сети области указанного алкогольного пивного напитка незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(8152)473-918; 472-579; 472-739 либо по электронному адресу adm@murmanpotrebnadzor.ru, - уточнили в ведомстве.

А предпринимателей призывают ни в коем случае не допускать продажу этого сидра. Врачи же советуют северянам и вовсе отказаться от употребления алкоголя.

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