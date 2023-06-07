Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 13:39

Женщины в Мурманской области живут на 9 лет дольше мужчин

До 2020 года разница составляла 11 лет
Ника СВЕТЛОВА
Разница в продолжительности жизни на 2021 год составляет 9,1 года, в 2020-м она была 11 лет.

Разница в продолжительности жизни на 2021 год составляет 9,1 года, в 2020-м она была 11 лет.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области женщины живут дольше мужчин. Так данные приводит региональный минздрав.

Так, разница в продолжительности жизни на 2021 год составляет 9,1 года, в 2020-м она была 11 лет.

- Этот разрыв объясняется повышенной смертностью мужчин от болезней системы кровообращения и особенно от несчастных случаев, травм и отравлений, - сообщили в минздраве.

Напомним: специалисты назвали основную причину смерти северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru