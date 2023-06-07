Женщины в Мурманской области живут на 9 лет дольше мужчин

Разница в продолжительности жизни на 2021 год составляет 9,1 года, в 2020-м она была 11 лет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области женщины живут дольше мужчин. Так данные приводит региональный минздрав.
Так, разница в продолжительности жизни на 2021 год составляет 9,1 года, в 2020-м она была 11 лет.
- Этот разрыв объясняется повышенной смертностью мужчин от болезней системы кровообращения и особенно от несчастных случаев, травм и отравлений, - сообщили в минздраве.
Напомним: специалисты назвали основную причину смерти северян.
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