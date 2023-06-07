С января по март численность населения Мурманской области сократилась на 600 человек

В Мурманской области продолжает сокращаться население.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает сокращаться население.
- На 1 апреля 2023 года в регионе численность проживающих составила 658,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,6 тысячи человек (на 0,1%), - говорится в докладе о социально-экономическом состоянии Мурманскстата.
С января по март в Заполярье родились 1424 человека, умерли 2218 человек.
Напомним: Мурманская область попала на 14 место в рейтинге по благосостоянию семей по итогам 2022 года. Исследование проводило агентство РИА Рейтинг по данным Росстата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru