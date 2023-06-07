С января по март численность населения Мурманской области сократилась на 600 человек

В Мурманской области продолжает сокращаться население. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает сокращаться население.

- На 1 апреля 2023 года в регионе численность проживающих составила 658,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 0,6 тысячи человек (на 0,1%), - говорится в докладе о социально-экономическом состоянии Мурманскстата.

С января по март в Заполярье родились 1424 человека, умерли 2218 человек.

Напомним: Мурманская область попала на 14 место в рейтинге по благосостоянию семей по итогам 2022 года. Исследование проводило агентство РИА Рейтинг по данным Росстата.

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