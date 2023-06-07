Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 88681 рубль

Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-апрель 2023 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии Мурманской области за январь-апрель 2023 года.

Согласно официальным данным, изменился показатель среднемесячной номинальной зарплаты – сейчас она составляет 88681 рубль. Для сравнения, за период с января по март он составлял 87499 рублей.

Самые высокие зарплаты - в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (163940 рублей), добыче полезных ископаемых (135967 рублей), обрабатывающего производства (92133 рубля), строительства (117711 рубль), транспортировка и хранение (99722 рубля).

Напомним: специалисты рекрутингового агентства составили топ-10 вакансий по Мурманской области с зарплатой свыше 100 тысяч рублей.

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