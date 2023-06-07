Скорость домашнего интернета от МегаФона ускорилась до 300 Мбит/с

Подключить домашний интернет от оператора можно в салоне связи МегаФона и Yota, или оставив свою заявку на сайте. Фото: shutterstock

МегаФон провел в Мурманске работы по модернизации оборудования проводной сети, повысил надежность и увеличил скорость домашнего интернета до 300 Мбит/с в каждом районе города.

Чтобы мурманчане могли подключить домашний интернет и ТВ на высокой скорости, специалисты оператора провели мониторинг инфраструктуры, увеличили количество каналов между узлами сети, повысили надежность и пропускную способность линий связи. Проведенные работы позволяют увеличить скорость интернета в многоквартирных домах в 3 раза у каждого абонента в Первомайском, Октябрьском и Ленинском округах города.

- Высокая скорость интернета в современном мире решает вполне конкретные проблемы: устраняет паузы при просмотре видео, размывание картинки, разрывы соединения, долгое скачивание или загрузку обновлений и файлов. Более 2000 семей, проживающих на улицах Сафонова, Александрова, К. Либкнехта, Кирова, Павлова и Лобова, получили доступ к скоростному интернету и современным телеком-сервисам. Установленное телеком-оборудование позволяет пользоваться нашим абонентам цифровыми услугами на комфортном уровне даже в часы высокой нагрузки,- комментирует Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманске.

Подключить домашний интернет от оператора можно в салоне связи МегаФона и Yota, или оставив свою заявку на сайте. Сотрудники компании установят необходимое оборудование, протянут провода и настроят доступ. Для настройки проводного подключения абоненту понадобятся сетевой провод, роутер и оборудование с сетевой картой (ноутбук или ПК).

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