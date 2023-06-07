В минприроды рассказали, как заплатить за посещение заказников и природных парков в Мурманской области

В минприроды региона рассказали, как оплатить посещение. Сделать это можно онлайн.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 1 июня посещение природных парков и заказников в Мурманской области стало платным. Исключение сделали для северян и ряда льготных категорий. В минприроды региона рассказали, как оплатить посещение. Сделать это можно онлайн.
- Откройте мобильное приложение вашего банка, выберите функцию «оплатить по QR-коду», в поле «назначение платежа» укажите особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения, которую планируете посетить, и дату посещения, в поле «сумма платежа» - общую стоимость посещения, в поле, где требуется ввести УИН, поставьте «0». Также вы можете оплатить по банковским реквизитам или в любом отделении Почты России в Мурманской области. Внести плату может как физическое, так и юридическое лицо, - отметили в минприроды.
Подробнее про платное посещение ООПТ можно узнать на сайте профильного ведомства.
Напомним: камни с пляжа «Яйца дракона» в Териберке один из самых популярных сувениров у туристов. Но так как пляж входит в состав природного парка «Териберка», то забирать оттуда какие-либо объекты запрещено. Изъятые у туристов камни вернули на место.
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