Художник из Полярных Зорь пишет портреты героев Донбасса в Мелитополе

Художник из Полярных Зорь изображает героев Донбасса в Мелитополе. Фото: Кадр из видео / izvestia / Telegram

Художник из Полярных Зорь изображает героев Донбасса в Мелитополе. О его творчестве рассказали в программе «Антифейк» на Первом канале.

- С самого детства мне нравилась русская культура. В своих работах стараюсь придать нашей каллиграфии какую-то современную пластику, но не отдаляюсь от традиций, — приводит слова художника Дмитрия murmansk.aif.ru.

Северянина пригласили стать техническим исполнителем работы, посвященной Дарье Дугиной (погибшей во время взрыва в Москве) на стене Мелитопольского государственного университета. Этот проект, а также написанный им портрет Владлена Татарского, находятся на соседних улицах в Мелитополе.

Также автор мечтает создать несколько работ в Донецке.

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