В Мурманске восстановят провалившийся у детского сада асфальт

Мурманчане отмечают, что в этом месте сливные колодцы подмывают грунт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Асфальт, который провалился в Мурманске у детского сада № 50, летом будут восстанавливать. Мурманчане отмечают, что в этом месте сливные колодцы подмывают грунт.

- Произошло обрушение кромки асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома № 13 на улице Трудовых Резервов. Будут выполнены работы по восстановлению кромки асфальтобетона, — сообщили murmansk.aif.ru в администрации города.

В мэрии отметили, что жильцам близлежащих домов нужно самостоятельно принять решение о ремонте дороги на общем собрании, обеспечив в том числе финансирование работ.

Напомним: в Мурманской области разрешили работать на строительных объектах в несколько смен.

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