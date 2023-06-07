Поднят четвертый пролет железнодорожного моста через реку Тулому под Мурманском

В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области продолжается строительство железнодорожного моста через реку Тулому, который возводят в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров.

Завершить проект планируют до конца 2023 года, чтобы по нему пошли составы с углем до порта «Лавна». Сейчас готовность оценивают в 80%. Пропускная способность моста составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

Подрядчик отмечает, что мост через Тулому сложнее, чем Крымский мост.

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