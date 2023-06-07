Поднят четвертый пролет железнодорожного моста через реку Тулому под Мурманском

В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области продолжается строительство железнодорожного моста через реку Тулому, который возводят в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
В начале июня подрядчик поднял четвертый пролет конструкции протяженностью в 110 метров.
Завершить проект планируют до конца 2023 года, чтобы по нему пошли составы с углем до порта «Лавна». Сейчас готовность оценивают в 80%. Пропускная способность моста составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.
Подрядчик отмечает, что мост через Тулому сложнее, чем Крымский мост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru