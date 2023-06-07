Помимо спортсменов в национальной команде в этом сезоне будут работать два заполярных тренера и аналитик. Фото: gov-murman.ru/

51 спортсмен из Мурманской области вошел в состав сборных команд России по восьми видам спорта на предстоящий сезон 2023/2024.

Так, в команду сборной по санному спорту вошли 37 спортсменов из Кандалакшской спортивной школы.

- Саночники региона уже более 10 лет составляют основу национальной сборной, но в этом сезоне число представителей Мурманской области в команде достигло рекордного показателя, - сообщили в минспорте региона.

Также северяне оказались в сборных по сноуборду, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, фристайлу, биатлону, альпинизму и горнолыжному спорту.

Помимо спортсменов в национальной команде в этом сезоне будут работать два заполярных тренера и аналитик.

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