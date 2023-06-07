Андрей Чибис о погибших на СВО северянах: «Наши воины проявили героизм и до последнего остались верны присяге»

С поля боя не вернулись Леонид Бубнов, рядовые Вадим Ивашнев и Павел Зайцев. Фото: Правительство Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице «ВКонтакте» сообщил о гибели троих северян, участвовавших в спецоперации. С поля боя не вернулись Леонид Бубнов, рядовые Вадим Ивашнев и Павел Зайцев.
- Их жизненный путь - пример бескорыстного служения Отечеству. Выполняя боевые задачи по защите своих семей, Родины, жителей России, наши воины проявили героизм. И до последнего остались верны присяге. Светлая память об их подвиге будет служить примером мужества для многих поколений северян, - сообщил Андрей Чибис.
Напомним: в администрации Мурманска прошла церемония награждения лейтенанта, командира роты разведки Евгения Новикова. Храбрость северянина на полях спецоперации отметили орденом Мужества.
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